Pet golov Leipziga, Šeško le podajalec

Köln, 15. marca - Nogometaši Leipziga so v 26. krogu nemške nogometne lige vknjižili visoko zmago, s 5:1 so v gosteh ugnali Köln in na četrtem prvenstvene razpredelnice vsaj začasno prehiteli Borussio Dortmund. Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je za Leipzig igral do 74. minute, med strelce se ni vpisal, je pa prispeval podajo za prvi gol.