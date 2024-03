Otrok v kanjonu reke Mostnice padel 20 metrov v globino

Bohinj, 15. marca - Danes popoldan je v kanjonu reke Mostnice pri naselju Stara Fužina v občini Bohinj otrok z 20 metrov padel v vodo. Otroka in očeta, ki mu je priskočil na pomoč, je odnesla deroča voda. S skale sredi vode, kamor sta se izvlekla, so ju rešile reševalne službe in ju odpeljale v UKC Ljubljana, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.