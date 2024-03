Mladinski svet podelili nagrade za najboljše diplomsko in magistrsko delo s področja mladih za lani

Ljubljana, 15. marca - Mladinski svet Slovenije je danes podelili nagrade za najboljše diplomsko in magistrsko delo s področja mladih za leto 2023. Nagradi sta prejeli Tajda Jerkič in Erika Blekač. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je čestital prejemnikom nagrad in izpostavil pomen strokovnih vsebin, ki jih kreirajo mladi, so sporočili iz sveta.