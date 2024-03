Sindikat policistov Slovenije predlaga spremembo zakona o pravilih cestnega prometa

Ljubljana, 15. marca - Sindikat policistov Slovenije je vodstvu ministrstva za infrastrukturo, ministrstva za notranje zadeve in policije poslal pobudo za spremembo zakona o pravilih cestnega prometa. Z njo želijo opozoriti na tvegano in nevarno početje nekaterih voznikov motornih vozil, s katerimi izpostavljajo in ogrožajo sebe, policiste in druge udeležence v prometu.