SBI TOP v tem tednu pridobil slabe tri odstotke

Ljubljana, 15. marca - V tem tednu so na Ljubljanski borzi sklenili za 10,4 milijona evrov poslov. Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se večinoma zvišali, indeks SBI TOP je poskočil zlasti ob koncu tedna in danes končal pri 1447,43 točke, kar je 40,32 točke oz. 2,87 odstotka več kot prejšnji petek.