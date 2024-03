Sij Acroni Jesenice - SŽ Olimpija 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Jesenice, 15. marca - Hokejisti SŽ Olimpije so v četrti tekmi finala državnega prvenstva v gosteh premagali Sij Acroni Jesenice z 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) in s četrto zmago že osvojili naslov prvaka za sezono 2023/24. Ljubljančani so dobili tudi prve tri tekme, zmagali so z 9:3, 4:2 in 6:1.