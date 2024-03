Orban ob obletnici madžarske revolucije pozval k zasedbi Bruslja

Budimpešta, 15. marca - Če želimo ohraniti svobodo in suverenost Madžarske, nam ne preostane drugega, kot da zasedemo Bruselj in v EU sami vnesemo spremembe, je v današnjem govoru ob obletnici madžarske revolucije leta 1848 dejal madžarski premier Viktor Orban. Dodal je, da se bodo Madžari na junijskih evropskih volitvah odločali med bruseljskim povodcem in svobodo.