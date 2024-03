Nigrad z današnjim dnem uradno zaključil zimsko službo

Maribor, 15. marca - Mariborski Nigrad je v tej zimi opravil 14 akcij posipa in šest akcij pluženja, pri tem pa porabil 1500 ton soli in 1200 ton peska, so ob uradnem izteku zimske službe sporočili iz mariborskega javnega holdinga. Glede na milo zimo je bil obseg aktivnosti nekoliko manjši kot v prejšnji sezoni, skupno pa so zanje porabili skoraj 1,7 milijona evrov.