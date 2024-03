Kranjec še šestič v elitni veleslalomski sedmerici konec sezone

Salzburg, 16. marca - Najboljši slovenski alpski smučar Žan Kranjec bo sezono še šestič v karieri in tretjič po vrsti končal v elitni veleslalomski sedmerici. Veleslalomski as iz Bukovice pri Vodicah si želi, da bi sezono tako kot lani končal med tremi najboljšimi veleslalomisti sezone. Za srebro in bron v seštevku discipline se obeta srdit boj.