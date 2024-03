V Glasbeni šoli Koper bi bili zadovoljni s prostori na Brolu

Koper, 15. marca - Stavba Fontico na trgu Brolo predstavlja izjemno priložnost za reševanje prostorske stiske Glasbene šole Koper, meni ravnatelj Iztok Babnik. Kot je zapisal v sporočilu za javnost, so si predstavniki šole in občine že ogledali prostore skupaj z arhitektoma, ki sta ocenila, da je stanje konstrukcije objekta solidno in primerno za glasbeno dejavnost.