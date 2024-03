Slovenke na novi Fifini lestvici pridobile tri mesta

Ljubljana, 15. marca - Slovenska ženska reprezentanca je na najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife pridobila tri mesta in je 41. s 1543,75 točke. Še naprej vodi Španija z 2085,96 točke pred Anglijo, ki je pridobila dve mesti in je pri 2021,41 točke, in Francijo, ki je pri 2018,81 točke.