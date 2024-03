Na voljo aplikacija o dnevnem turističnem utripu v Sloveniji

Ljubljana, 15. marca - Statistični urad in Slovenska turistična organizacija (STO) sta zagnala novo aplikacijo Dnevni turistični utrip Slovenije. "Ta bo omogočala optimizacijo upravljanja destinacij in turistične infrastrukture, učinkovitejše usmerjanje turističnih tokov in trženje ter uspešnejše poslovanje panoge," je ocenila direktorica STO Maja Pak Olaj.