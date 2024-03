Konjičani odločno proti nadaljnjem delovanju kamnoloma

Slovenske Konjice, 15. marca - Na pobudo civilne iniciative za zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro je Občina Slovenske Konjice v četrtek sklicala zbor krajanov, na katerem so ti izrazili jasno nasprotovanje nadaljnjemu delovanju kamnoloma. Upravljavec kamnoloma, podjetje Kongrad, se je sicer v koncesijski pogodbi zavezalo, da bo do leta 2021 območje saniralo in zaprlo.