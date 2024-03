Mineva 90 let od rojstva pesnika in pisatelja Jožeta Snoja

Ljubljana, 17. marca - Mineva 90 let od rojstva pesnika, pisatelja in esejista Jožeta Snoja. Njegov literarni opus je prežet s problematiko državljanske vojne, ki ji je bil priča kot otrok, z religioznimi in eksistencialnimi vprašanji ter z erotično tematiko. Leta 2012 je prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo.