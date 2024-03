Na okrogli mizi za trajnostni princip tudi v mednarodnih pogodbah

Ljubljana, 15. marca - Države članice EU so si zastavile ambiciozne cilje na poti zelenega prehoda, a kot so menili govorci na današnji okrogli mizi, je nujno ta prizadevanja razširiti izven meja. EU bo morala izboljšati vsebino trgovinskih sporazumov, pri tem pa ne pozabiti na potrošnika, ki potrebuje preproste, priročne in cenovno dostopne trajnostne izbire.