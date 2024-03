V osrednjem delu ZDA divjala neurja s tornadi

Washington, 15. marca - Osrednji del ZDA so v četrtek zvečer prizadela neurja, ki so jih ponekod spremljali tornadi. Eden od njih je opustošil naselje mobilnih domov v zvezni državi Indiana, kjer je bilo veliko poškodovanih, glede na nekatera poročila pa so trije ljudje umrli. O škodi in ranjenih poročajo še iz zveznih držav Ohio in Kentucky.