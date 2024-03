Oče strelca iz šole v Michiganu spoznan za krivega uboja

Detroit, 15. marca - Porota v Michiganu je Jamesa Crumbleyja v četrtek spoznala za krivega nenamernega uboja zaradi streljanja v šoli, ki ga je pred dvema letoma izvedel njegov sin in v katerem so umrli štirje dijaki. Mati najstnika Jennifer Crumbley je bila že prejšnji mesec spoznana za krivo nenamernega uboja, staršema pa sedaj grozi do 15 let zapora.