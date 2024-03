Požar v okolici Ptuja povzročil za 100.000 evrov škode

Ptuj, 15. marca - V četrtek okoli 19. ure je zagorela stanovanjska hiša v Novi vasi pri Ptuju. V požaru je bilo uničenih okoli 40 kvadratnih metrov ostrešja in stanovanje. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so požar pogasili ptujski gasilci, po nestrokovni oceni pa škoda znaša 100.000 evrov. Dvema osebama so ob tem nudili zdravstveno pomoč.