Krajinski park Debeli rtič krepi naravovarstveni nadzor na morju

Debeli rtič, 15. marca - V Krajinskem parku Debeli rtič krepijo naravovarstveni nadzor v morskem delu parka in z bojami na novo označujejo meje zavarovanega območja. Boje so namreč doslej označevale prejšnje meje naravnega spomenika, ki je obsegal manjše območje. Kot so pojasnili za STA, bodo nove boje vzdolž morske meje parka postavili predvidoma do konca meseca.