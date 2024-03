Zajčev Fenerbahče v četrtfinalu konferenčne lige

Ljubljana, 14. marca - Turški Fenerbahče je z Miho Zajcem na povratni tekmi osmine finala konferenčne lige izgubil proti Unionu St. Gilloisu z 0:1, a se prebil v četrtfinale, potem ko je prvo tekmo dobil s 3:0. Izpadel pa je Sturm Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata. V četrtfinalu so še Fiorentina, Paok, Viktoria Plzen, Lille, Aston Villa, Brugge in Olympiakos.