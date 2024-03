Letno manj denarja za športno infrastrukturo

Ljubljana, 14. marca - Za športno infrastrukturo bo letno iz državnega proračuna namenjenih po 20 milijonov evrov z letno realizacija v tem letu, so sporočili po seji vlade. To je manj, kot je bilo predvideno. Predlog zakona namreč podaljšuje obdobje zagotavljanja sredstev za investicije v športno infrastrukturo za tri leta, in sicer namesto do leta 2027 do leta 2030.