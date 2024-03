Večina zahtevkov za OMD plačila in neposredna plačila že izplačanih

Ljubljana, 14. marca - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je do srede izplačala že večino zahtevkov za plačila OMD in večino začasnih odločb za neposredna plačila, je na današnji novinarski konferenci pojasnil njen direktor Miran Mihelič. Preostali zahtevki bodo pregledani in izplačani še do konca meseca.