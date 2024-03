Eva Boštjančič in Urška Pavlovič novi članici sveta SNG Drama Ljubljana

Ljubljana, 14. marca - Vlada je danes sprejela sklep o razrešitvi dveh in imenovanju dveh novih predstavnic ustanovitelja sveta javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana. Novi članici do 30. maja 2025 sta Eva Boštjančič in Urška Pavlovič, ki bosta nadomestili dosedanji članici Ingrid Kovšca Pušenjak in Heleno Marijo Zupan.