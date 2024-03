Snežne razmere v visokogorju

V osojah visokogorja je sneg še vedno suh in ponekod napihan na plast babjega pšena - tam obstaja tveganje za sprožitev kložastega plazu ob dodatni obremenitvi.

Snežna odeja se ob toplem in sončnem vremenu hitro preobraža - posebno na prisojah, kjer se je površina snežne odeje osrenila vse do najvišjih vrhov. Na najbolj izrazitih prisojah pod 2000 metrov je vrhnja plast srenca že zamrznila dovolj na debelo, da drži težo smučarja in tudi pešca. V zavetju gozdov in v osojah je bilo zamrzovanje manj intenzivno, zato se tam skorja pešcu še predira. V senci je v visokogorju sneg še vedno suh, vendar marsikje zbit zaradi delovanja vetra. Na pobočjih vse do nadmorske višine 2000 metrov se pod skorjo skriva moker nesprijet sneg. Zjutraj in dopoldne je snežna odeja na prisojah pod 2000 metrov stabilna, saj trda skorja dovolj dobro prenaša obremenitev smučarja in pešca, da ne pride do preobremenitve plasti globlje v snežni odeji. Na prisojah nad 2000 metrov snežna odeja še ni pomrznila dovolj na debelo, zato tam še vedno ostaja tveganje sprožitve plazu sprijetega snega ob preobremenitvi zametov predvsem v bližini grebenov. Tekom dne se na najbolj izrazitih prisojah (najprej na JV pobočjih, nato na J in na koncu na JZ) površina snežne odeje lahko ojuži do te mere, da postane nesprijeta in nestabilna. Takrat in tam se lahko spontano ali ob dodatni obremenitvi sproži plaz mokrega snega. V osojah visokogorja so razmere še vedno zimske, ob dodatni obremenitvi se lahko zaradi prisotnih šibkih plasti (babje pšeno) v snežni odeji na ne najbolj strmih pobočjih (pod približno 50 stopinjami) sproži kložast plaz. Predvsem v bližini grebenov je sneg ponekod spihan do stare pomrznjene podlage, ponekod pa do ledene skorje (požleda), ki je vse do višine 2200 metrov nastala ob dežju pred tednom dni.

V petek in soboto bo oblačno; v petek bo sonce skrivala visoka oblačnost, popoldne se bo v sredogorju J in Z Julijcev nabrala nizka oblačnost. Toplo bo, nulta izoterma bo okoli 2500 metrov visoko, na 2000 metrih bo +4, na 1500 metrih pa +8 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno in megleno. Bo nekoliko hladneje kot v petek z nulto izotermo na 2000 metrih. V gorah se bodo pojavljale rahle padavine, nad 1800 metrov bo lahko padlo nekaj centimetrov snega. V nedeljo zjutraj se bo razjasnilo, po sončnem dopoldnevu se bo popoldne ponovno pooblačilo. Spet bo topleje - podobno kot v petek. Do sobotnega večera bo ozračje mirno z le malo vetra; v soboto popoldne se bo v visokogorju krepil severozahodnik, ki bo v nedeljo dopoldne prehodno šibkejši, sredi dneva pa ga bo zamenjal zmeren zahodnik.

Od četrtkovega popoldneva naprej bo zrak v gorah bolj vlažen, bo tudi oblačno, zato bo nočno zamrzovanje površine snežne odeje predvsem pod 2000 metri manj intenzivno. Tam se lahko v petek, posebej pa ob dežju v soboto, spontano sproži kakšen plaz mokrega snega. Preobrazba snega bo zaradi višje temperature tudi na osojah bolj intenzivna, nesprijet suh sneg (pršič) se bo postopno sprijemal. Novi sneg v soboto ne bo vplival na nevarnost proženja snežnih plazov, dež pod mejo sneženja pa bo nekoliko poslabšal stabilnost snežne odeje.