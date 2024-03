Nujno sporočilo uredništvom - novinarska konferenca po seji vlade ob 14. uri

Ljubljana, 14. marca - Novinarska konferenca po seji vlade, na kateri bodo sodelovali ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek ter minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, bo ob 14. uri v malem novinarskem središču vlade na Gregorčičevi 25, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.