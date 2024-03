Na kongresu zadružne zveze pozivi k dolgoročni strategiji kmetijstva in živilstva

Portorož, 14. marca - Zadružniki so na kongresu pozvali odločevalce, da pristopijo k dolgoročni strategiji kmetijstva in živilstva, katere glavni cilj bi bila prehranska samostojnost in varnost. To bi lahko dosegli z ukrepi evropske skupne kmetijske politike in nacionalnimi ukrepi. Kot so poudarili, potrebujejo stabilnost, prepoznavnost in predvidljivost.