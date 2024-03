Ministrstvo s predlogom za višje investicijske spodbude v raziskave in razvoj

Ljubljana, 14. marca - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je dalo v javno obravnavo osnutek uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud za investicije v raziskave, razvoj in inovacije. Z njim predlaga višje zgornje meje absolutnih zneskov spodbud. Zainteresirani lahko podajo predloge do 12. aprila.