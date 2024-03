Romeo in Julija ljubljanskega baleta na odru celovškega gledališča

Celovec, 14. marca - Baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana ta in prihodnji mesec z romantičnim baletom Romeo in Julija koreografa Renata Zanelle gostuje na odru celovškega Mestnega gledališča. Plesalke in plesalci bodo z orkestrom celovškega gledališča odplesali 12 predstav, premierno nocoj ob 19.30, so sporočili iz SNG Opera in balet Ljubljana.