Putin pozval Ruse k udeležbi na predsedniških volitev

Moskva, 14. marca - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes pozval Ruse, naj se udeležijo predsedniških volitev, ki bodo potekale med petkom in nedeljo in na katerih se mu obeta nova prepričljiva zmaga. Opozoril je, da bodo volitve potekale v težkem obdobju za državo in glasovanje enačil s patriotizmom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.