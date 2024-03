Mesec dni za prevzem zapuščenih plovil iz Jernejevega kanala

Seča, 14. marca - Javno podjetje Okolje Piran lastnike zapuščenih plovil, odstranjenih iz Kanala sv. Jerneja maja in junija 2021, ki so brez identifikacijskih oznak in katerih lastnika ni mogoče ugotoviti, poziva, da prevzamejo svoja plovila v Zbirnem centru Dragonja najkasneje do 15. aprila.

Kot so zapisali v današnji objavi, bodo plovila lastnikom vrnjena ob predložitvi verodostojnih lastniških dokazil in po plačilu stroškov odstranitve ter hrambe.

Če lastniki opuščenih plovil ne bodo prevzeli v določenem roku, jih bo Okolje Piran predalo pooblaščenemu prevzemniku v nadaljnje uničenje ali prodalo zainteresiranim kupcem.

V Jernejevem kanalu med Sečo in Sečoveljskimi solinami je desetletja vladal nered pri privezovanju čolnov, na protipravno postavljenem pomolu in privezni boji je bilo privezanih več sto plovil, med njimi precej zapuščenih, poškodovanih in potopljenih.

Zadevo so začeli urejati pred nekaj leti. Okolje Piran je leta 2020 pridobilo vodno dovoljenje za ureditev krajevnega pristanišča v Jernejevem kanalu, upravljanje kanala so uradno začeli v letu 2021, leto kasneje so začeli sanirati območje in graditi dober kilometer dolg dvonivojski lesen mostovž s sedmimi pomoli in 280 urejenimi privezi za plovila.