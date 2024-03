IEA: Povpraševanje po nafti narašča zaradi napetosti v Rdečem morju

Pariz, 14. marca - Svetovno povpraševanje po nafti se bo po napovedih Mednarodne agencije za energijo (IEA) letos povečalo bolj, kot je bilo sprva pričakovano. Razlog za to so boljši gospodarski obeti v ZDA in vse večje potrebe po gorivu za ladje. Številni ladjarji so namreč zaradi napetih razmer v Rdečem morju Sueški prekop zamenjali za daljšo pot okoli Afrike.