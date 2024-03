Evropske borze uvodoma večinoma navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 14. marca - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja zvišali, indeksa CAC 40 in DAX pa sta ob tem dosegla nove rekordne vrednosti. Rast indeksov spodbuja optimizem vlagateljev, da bosta Evropska centralna banka in Federal Reserve junija znižali obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.