V Sij Metalu Ravne bodo do junija zaposlili 30 delavcev iz Nepala

Ravne na Koroškem/Katmandu, 14. marca - V dveh največjih koroških družbah skupine Sij, v Sij Metalu Ravne in v Sij Ravne Systems, si že dlje časa prizadevajo pridobiti dodatne delavce. Kadrovske sile so zdaj poiskali tudi v Aziji in tako ta teden v družbi Sij Metal Ravne pričakujejo prvih sedem delavcev iz Nepala, do junija letos pa še 23 delavcev, prav tako iz Nepala.