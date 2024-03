Ponoči znova napadi z droni na rusko ozemlje

Moskva, 14. marca - Rusija je bila ponoči znova tarča ukrajinskih napadov z brezpilotnimi letalniki, v katerih je po navedbah regionalnih oblasti umrl en človek, trije so bili ranjeni. Obrambno ministrstvo v Moskvi je danes sporočilo, da so v napadih, do katerih prihaja pred predsedniškimi volitvami v Rusiji, uničili 14 dronov.