Policisti 21-letniku zasegli več vrst droge

Ljubljana, 14. marca - Ljubljanski policisti so v tem tednu po hišni preiskavi pri 21-letnemu osumljencu našli in zasegli okoli pol kilograma prepovedane konoplje, manjšo količino heroina in MDMA ter pripomočke za pakiranje in prodajo. Zoper osumljenca bodo podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana.