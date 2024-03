NKBM Branik in Calcit Volley pričakovano v finalu pokala

Ljubljana, 13. marca - V finalu ženskega odbojkarskega pokala bosta pričakovano igrali najboljši slovenski ekipi Nova KBM Branik in Calcit Volley. Mariborčanke so že v torek domači Krim premagale s 3:0 (13, 16, 16), nekoliko več dela so imele na gostovanju pri Sip Šempetru Kamničanke, zmagale so s 3:1 (15, 27, -16, 14).