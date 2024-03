Domačega igrišča niso izkoristili le kranjski odbojkarji

Ljubljana, 13. marca - Najboljše tri slovenske odbojkarske ekipe so zanesljivo opravile prvo nalogo v četrtfinalu državnega prvenstva. ACH Volley, Calcit Volley in i-Vent Maribor so gladko dobile prvi dvoboj na domačem igrišču, edina bolj ali manj enakovredna tekmeca pa sta srečala v Kranju.