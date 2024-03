Newyorške borze končale v rdečem

New York, 13. marca - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so danes večinoma padle, pri čemer se je široko zastavljeni indeks S&P 500 umaknil od rekorda, vlagatelji pa so v prihodnje opazovali ključne gospodarske kazalnike, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.