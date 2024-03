Vreme: Zvečer bo pretežno jasno

Ljubljana, 13. marca - Zvečer in ponoči bo še pretežno jasno. Proti jutru se bo oblačnost od severa nekoliko povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo delno jasno, sprva bo nekaj več oblačnosti v vzhodni, popoldne pa v zahodni Sloveniji. V zahodnih in v osrednjih krajih bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, najvišje dnevne od 14 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V petek se bo od zahoda postopoma pooblačilo, ponekod bo pihal jugozahodnik. Še nekoliko topleje bo. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami, lahko nastane tudi kakšna nevihta.

Vremenska slika: Od jugozahoda se je proti Alpam in našim krajem razširilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Nad Severnim morjem je nastal nov ciklon, ki vpliva na vreme v Skandinaviji in zahodni Evropi. Od severozahoda doteka k nam bolj suh in v višinah nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno jasno, v krajih severno in vzhodno od nas se bo zmerno pooblačilo. V četrtek bo deloma sončno. Sprva bo več oblačnosti v krajih vzhodno od nas, popoldne pa v krajih zahodno.