Krka trboveljski bolnišnici donirala medicinsko aparaturo za najmlajše bolnike

Trbovlje, 13. marca - Novomeška tovarna zdravil Krka je pediatričnemu oddelku trboveljske bolnišnice podarila bolnišnični monitor s transportnim modulom, kar bo pomagalo njihovim najmlajšim bolnikom. Medicinska oprema za monitoring in spremljanje bolnikov po najnovejših smernicah je izdelana v Evropi. Je robustna in vzdržljivih materialov, so sporočili iz bolnišnice.