Evropska komisija z natečajema išče zelenega pionirja in prestolnico pametnega turizma

Bruselj, 13. marca - Evropska komisija je odprla natečaja za evropsko prestolnico pametnega turizma 2025 in evropskega zelenega pionirja pametnega turizma 2025. Da bi se lahko potegovala za enega od nazivov, morajo mesta pokazati svoje inovativne turistične prakse in prek spletnega obrazca oddati prijavo. Zbirajo jih do 31. maja letos.