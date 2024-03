Občina nasprotuje selitvi sedeža ARAO v Ljubljano

Krško/Ljubljana, 13. marca - V Mestni občini Krško nasprotujejo selitvi sedeža Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) iz Krškega v Ljubljano. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, gre za dodaten korak k centralizaciji, s kakršnim se lokalno okolje ne more strinjati. Na vladi so spremembo med drugim utemeljili z neuresničenim načrtom selitve zavoda na novo lokacijo v Vrbini.