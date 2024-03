V newyorškem muzeju Whitney 81. bienale

New York, 17. marca - Muzej ameriške umetnosti Whitney v New Yorku vsake dve leti na svojem priznanem bienalu pripravi pregled sodobne umetnosti v ZDA. Letošnji že 81. bienale po vrsti se začenja 20. marca. Vse do 11. avgusta bodo na ogled slike, kipi, instalacije, filmi, fotografije in performansi več kot 70 umetnikov, umetnic in kolektivov.