DVK imenovala tajnike in namestnike tajnikov volilnih komisij z območja Ljubljane

Ljubljana, 13. marca - Državna volilna komisija (DVK) je imenovala tajnike in namestnike tajnikov okrajnih volilnih komisij z območja Ljubljane. Novoimenovani tajniki in namestniki tajnikov dveh volilnih komisij volilnih enot in 14 okrajnih volilnih komisij so že začeli volilna opravila, so sporočili z DVK.