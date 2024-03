V EU dosegli dogovor o čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških

Bruselj, 13. marca - Belgijsko predsedstvo Svetu EU in Evropski parlament sta dosegla okviren dogovor o predlogu za spremembo direktive iz leta 2015 glede čezmejne izmenjave informacij o prometnih prekrških, so danes sporočili v Bruslju. Dogovor po oceni predsedstva omogoča učinkovitejše kaznovanje kršiteljev in enako obravnavo voznikov po vsej EU.