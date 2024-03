Na Ljubljanski borzi dopoldne rast večine pomembnejših delnic

Ljubljana, 13. marca - Na Ljubljanski borzi v dopoldanskem delu trgovanja prevladujejo pozitivna gibanja, med pomembnejšimi se ob sicer zanemarljivem prometu cenijo le delnice Petrola. Indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,44 odstotka vrednosti, pri čemer so se delnice Cinkarne Celje, Krke, Luke Koper in Save Re podražile že za več kot odstotek.