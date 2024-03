Ljubljanska univerza ustanovila raziskovalni sklad za povečanje vpliva humanističnih, umetniških in družboslovnih raziskav

Ljubljana, 13. marca - Univerza v Ljubljani je ustanovila sklad za povečanje vpliva humanističnih, umetniških in družboslovnih (HUD) raziskav v družbi. Sklad bo podpiral projekte, ki bodo prednostno reševali pereče družbene izzive in stremeli k interdisciplinarnemu povezovanju univerzitetnega znanja. Poziv za prijavo projektov je odprt do 11. aprila.