Evropski poslanci podprli akt o umetni inteligenci

Strasbourg, 13. marca - Evropski parlament je danes podprl akt o umetni inteligenci, s katerim prvič zakonsko ureja to področje v EU. Cilj nove zakonodaje je zagotoviti, da bo umetna inteligenca zanesljiva, varna in v skladu s temeljnimi pravicami, obenem pa podpirati inovacije in zagotoviti, da bo Evropa postala vodilna na tem področju.