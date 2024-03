Vreme: Povečini sončno

Ljubljana, 13. marca - Danes bo večinoma sončno, dopoldne bo na Primorskem zmerno oblačno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo delno jasno, sprva bo nekaj več oblačnosti v vzhodni, popoldne pa v zahodni Sloveniji. V zahodnih in v osrednjih krajih bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, najvišje dnevne od 14 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V petek se bo od zahoda postopoma pooblačilo, ponekod bo pihal jugozahodnik. Še nekoliko topleje bo. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami, lahko nastane tudi kakšna nevihta.

Vremenska slika: Od jugozahoda se je proti Alpam in našim krajem razširilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Nad Severnim morjem je nastal nov ciklon, ki vpliva na vreme v Skandinaviji in zahodni Evropi. Od severozahoda doteka k nam bolj suh in v višinah nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem dopoldne v krajih vzhodno od nas ter v sosednjih krajih Italije in ob severnem Jadranu. V četrtek bo deloma sončno. Sprva bo več oblačnosti v krajih vzhodno od nas, popoldne pa v krajih zahodno.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden.