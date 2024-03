Sacramento, Minnesota in Boston do zanesljivih zmag v NBA

Sacramento, 13. marca - Košarkarji Sacramenta, Minnesote in Bostona so ponoči v severnoameriški ligi NBA zabeležili zanesljive zmage. Kings so bili doma boljši od Milwaukeeja s 129:94, Timberwolves v gosteh od Los Angeles Clippers s 118:100, Celtics pa prav tako na tujem od Utah Jazz s 123:107.